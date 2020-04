Der stationäre Einzelhandel leidet erheblich unter der Corona-Krise. Aber selbst eine Onlilne-Größe wie Zalando hat es jetzt erwischt. Doch die Börse scheint darüber nur lachen. Für alle Krisengeplagten: China sendet erste Hoffnungszeichen.

/////

deutlich unter dem Analystenkonsensus vom 11. März, der die Auswirkungen des Coronavirus noch nicht berücksichtigt hatte. Grund sind geringere diskretionäre Ausgaben europäischer Konsumenten in Folge der seit dem 9. März bestehenden Maßnahmen europäischer Regierungen gegen die Verbreitung des Coronavirus", teilt das Unternehmen mit. An besagtem 11. März wurde von einem Umsatzwachstum von 19% gesprochen. A m 16. April sollen weitere Informationen zum ersten Quartal veröffentlicht werden, die

Wir sind überzeugt, dass wir durch die Investitionen des letzten Jahrzehnts alle nötigen Voraussetzungen geschaffen haben, um diese Krise gut zu überstehen. Wir haben starke Beziehungen zu unseren mehr als 31 Millionen aktiven Kunden in 17 Märkten", heißt es in dem Schreiben weiter. Es wird "belastbare Partnerschaften" mit mehr als 2.500 Modemarken sowie das starke Logistiknetzwerk mit 11 Standorten in fünf verschiedenen Ländern verwiesen. Was aber fast noch wichtiger ist in dieser umsatzarmen Zeit: liquide Mittel von mehr als 1 Milliarde Euro. Vielleicht deswegen steigt der Aktienkurs von Zalando heute. Aber strenggenommen ist das angesichts der Lage des Unternehmens eine ungewöhnliche Reaktion der Börse.

© Stocard

ein bisschen verschlafen", wie Wild einmal gesagt hatte. Und was kommt bei ihm jetzt? Er werde Mitglied des Beirats des IT-Beratungsunternehmens Cancom SE sein, Start-ups als Business Angel und Investor unterstützen, "und ich habe mit der Arbeit an einem neuen Buch über digitale Innovation im Einzelhandel begonnen".



© shutterstock_astel design Corona-Krise "Das Überleben ist für kleinere Händler eine Frage von Tagen, nicht von Wochen." Der Umsatz bricht weg, es fehlen finanzielle Mittel. Schnelle Hilfen sind rar. Mancher hofft auf den Geldsegen aus einer Ertragsausfall- oder Betriebsschließungsversicherung. Ist das die Rettung? Mehr lesen



© shutterstock / Fevziie Onlinehandel Folgen der Corona-Krise: "Die Chinesen werden die Marktplätze fluten" Corona hat die Balance des Weltmarktes zerstört. Während deutsche Onlineändler jetzt die Wucht der Krise spüren, können die Chinesen schon wieder loslegen. Das wird Auswirkungen auch auf deutsche Online-Marktplätze haben, sagen Experten vorher. Doch die Händler sind nicht chancenlos. Mehr lesen



© imago images / Danita Delimont Die Woche im Handel Hallo, Zalando-Aktionäre: How dare you!? An Zalando zeigt sich die Perfidie der Wirtschaft: Der Onlinehändler hat große ökologische Ziele. Doch die Anleger finden so etwas doof. Das ist angesichts des Klimawandels unverschämt. Mehr lesen

Das Einkaufsverhalten der Deutschen in der Corona-Krise hat sich verändert. Wurden noch in den ersten Tagen die Supermärkte gestürmt, wird jetzt eher nachmittags eingekauft, wie die regelmäßige Branchenuntersuchung des Anbieters der App Stocard zeigt. Diese Verschiebung dürfte einen wesentlichen Grund haben: Immer mehr Menschen arbeiten von daheim aus - oder in Kurzarbeit. Beides erlaubt eine andere zeitliche Disposition ihres Alltags, also wird mittlerweile eher über Tag verteilt eingekauft. "Dies widerspricht dem üblichen Verhalten, das einen Höhepunkt am Nachmittag zeigt", sagt Stocard-Gründer David Handlos. Die App von Stocard ist ein digitaler Geldbeutel für Kundenbindungsprogramme. Aktuell verfügt das Start-up über Daten von rund 2,9 Millionen Kunden.In China hat die Corona-Krise ihren Ursprung. Seit einigen Wochen stabilisiert sich dort das Leben wieder, und das lässt sich auch an den Wirtschaftsdaten ablesen, genauer am Einkaufsmanangerindex PMI. Dieser lag im Februar bei 35,7 Punkten - ist nun im März auf 52 Punkte angestiegen, wie das Handelsblatt schreibt. Der PMI drückt die Stimmung der großen Industrieunternehmen aus. Auch der Dienstleistungsindex CFLP schoss nach 29,6 Punkten im Februar nun auf 52,3 Punkte, heißt es bei 4investors "Disrupt yourself or be disrupted!" Mit diesen Worten leitet Martin Wild auf LinkedIn seine Mitteilung ein, die es in sich hat. Nach neun Jahren bei Media-Markt-Saturn hört der bisherige Chief Innovation Officer auf beim Elektronikhändler. Das ist die Personalie der Woche im Einzelhandel. Wild war bei Media-Markt-Saturn der Mann, der sozusagen das E-Commerce einführte, was sehr schwer war, denn dieses Thema hatte der Konzern "