Kurzarbeit steigt weiter an. Das wird in einigen Wochen spürbar die Konsumlust schmälern. Deshalb ist wichtig, dass der Handel jetzt findig wird, wie er den Kunden erreicht und mit welchen Ködern er ihm das Shoppen schmackhaft machen kann. Amazon beispielsweise ist bei der Rückgabefrist nicht kleinlich, in München findet sich das stationäre Gewerbe auf einer branchenübergreifenden Plattform.

