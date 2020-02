Diesen Artikel teilen Facebook

5.000 Kassen mit Order Management System (OMS) und POS Software zentral steuern

Kundeninformationen jederzeit an der Kasse verfügbar

Die Vorteile im Überblick:

Omnichannel-Strategien richtig umsetzen Whitepaper „Making Your Omnichannel Strategy a Reality".



© Comarch Das Kundenerlebnis entscheidet heutzutage, stärker als der Preis, über die Wahl einer Marke. Für Einzelhändler empfiehlt es sich daher, einen nahtlosen Kundenservice über mehrere Kanäle hinweg zu bieten. Welche Prozesse Sie als Einzelhändler konkret implementieren sollten, um ein echter Omnichannel-Player zu werden, erfahren Sie im. Zum Download hier klicken.

Fragen Sie sich auch, mit welchen Lösungen Sie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen und wie Siekonkret umsetzen können? In diesem Artikel soll ein konkreter Anwendungsfall vorgestellt werden, der vom IT-Hersteller Comarch umgesetzt wurde.Das Unternehmen in diesem Beispiel ist ein marktführender Einzelhändler im Segment Bekleidung und Schuhe und verfügt über eine dichte Filialstruktur, über die es eine große Auswahl an Bekleidungsartikeln anbietet. Angesichts des starken Wettbewerbsdrucks in der Branche und der sich gewandelten Kundenerwartungen, musste das Unternehmen sein Geschäftsinformationssystem ausbauen. In diesem Zusammenhang wollte man dem neuen Omnichannel-Kaufverhalten der Kunden gerecht werden und gleichzeitig die Servicequalität verbessern. Als IT-Grundlage hierfür entschied sich der Einzelhändler für das Comarch Order Management System (OMS) sowie die Point of Sale Software Comarch POS , die sowohl als stationäre als auch mobile Variante ( Comarch mPOS ) verfügbar ist. Im Rahmen dieser Strategie wurden 5.000 Kassengeräte in 900 Geschäften mit der Software ausgestattet. Mit Hilfe des Order Management Systems wurde zunächst das gesamte Repository des Unternehmens zusammengeführt und sämtliche Einkaufs- und Verkaufsprozesse zentral für den Händler abgebildet. So konnten die Firmendaten kohärent gebündelt und alle Cross-Channel-Verkaufsprozesse (Store-to-Web, Click-and-Collect, E-Reservation und Ship-from-Store) gesteuert werden. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Optimierung der Einkaufserfahrungen der Kunden und der Steigerung der Markentreue durch neue Programme.ermöglicht dem Unternehmen eine komplexe Verkaufsverwaltung: Kundendefinierte Angebote und detaillierte Informationen zu Kundenpräferenzen und -bedürfnissen sowie zur Verfügbarkeit der Produkte liegen so jederzeit bereit. Die mobile Version der POS-Lösung Comarch mPOS steht den Verkäufern im gesamten Ladenbereich zur Verfügung. Unabhängig von der stationären Kasse können sie bei Beratungsgesprächen mit Smartphone oder Tablet ihre Kunden rundum informiert beraten und sie auf Wunsch beim gesamten Omnichannel-Einkaufsprozess durchs Geschäft und die Online-Angebote begleiten.Die Verwaltung von Lagerbeständen erfolgt in, welches sowohl in der stationären als auch mobilen Version Informationen über die Echtzeit-Verfügbarkeit der Produkte liefert. Gerade diese kanalübergreifende Information ist für die Einführung von Omnichannel essentiell. Ein modernes OMS verfügt über die Möglichkeit, das Verzeichnis nach eigenen Kategorien zu strukturieren und Varianten zu verwalten, z. B. Modeattribute wie Größe oder Farbe, Verpackung, Sets und ergänzende/ähnliche Produkte für ein besseres Cross- oder Up-Selling. Ein solches Repository lässt sich durch kundenspezifische Attribute und Multimedia-Objekte ergänzen. Unter Einsatz der Lösung können außerdem untypische Waren wie dematerialisierte Artikel (Geschenkkarten und -packungen) verwaltet werden.Ein entscheidender Vorteil des Comarch Order Management Systems (OMS) ist dessen Offenheit für mögliche Erweiterungen in der Zukunft. So können beispielsweise mit einem Payment Hub zusätzlich neue mobile Zahlungsmethoden integriert werden.: Erfüllung von Kundenerwartungen zu kanalübergreifendem Einkauf: Kundendaten auf einen Blick während des gesamten Einkaufs: Steigerung der Markenbindung durch neue Programme: Zentrale Steuerung aller Cross-Channel-Verkaufsprozesse(bitte Bild anklicken):Dasim Überblick - bitte hier klicken!