Zufriedene Gesichter in Hamburg: Otto bilanziert mehr als 5 % Wachstum im auslaufenden Geschäftsjahr. Dieses gehe auf Technologie (wahrscheinlich Daten & Analyse) und erfolgreiche Online-Töchter oder -Beteiligungen zurück. Wieder eine Bestätigung, dass sich Veränderung und Erneuerung auf Dauer lohnen.

///// HANDEL NATIONAL

Gute Technik und erfolgreiche Online-Unternehmen: Auf diese Erfolgsrezepte führt Otto sein Wachstum im letzten Geschäftsjahr zurück, das mit dem Februar endet. Nach ersten Schätzungen stehenin den Büchern, das wäre einAuf Deutschland entfallen dabei 5,5 Milliarden Euro. Otto arbeitet zunehmend datengetrieben – und wo die neue Technik und Daten bereits Strategie, Einkauf und Service treiben, bei Töchtern und Beteiligungen wie Crate & Barrel, Bonprix, Witt, AboutYou oder MyToys, wuchs der Umsatz sogar um 11 %. Exciting Commerce sieht die Freude bei Otto deutlich kritischer und bescheinigt den Hamburgern Verspätung bei vielen notwendigen Entwicklungen.Ein Drittel unseres Leben verbringen wir im Bett: Doch trotz neuer Schlaf- und Bettkonzepte müssen die Spezialisten fürs Bett mit einem Umsatzminus von mindestens 5 % rechnen. Absatzwirtschaft beschäftigt sich mit demder wenn nicht verschnarcht so doch unfreundlich erscheint. Start-ups wie Bett1, Emma oder Casper – die US-Amerikaner haben gerade ihren Börsengang versemmelt – wirbeln ihn gerade durcheinander, weil sie viele Ansatzpunkte für besseren Service finden: "Der Kauf im Matratzengeschäft oder im Möbelhandel steckt aus Kundensicht voller Unannehmlichkeiten", stellt etwa Kai Hudetz, Geschäftsführer der Handelsberatung IFH. fest. Die Vielfalt an Matratzen verwirre, alle sähen gleich aus und Vorteile wären kaum erkennbar. "Man legt sich kurz drauf – in voller Bekleidung – und soll sich dann entscheiden. Das ist kein tolles Einkaufserlebnis."Der zweitgrößte Amazon-Händler in Deutschland, Rebuy, wurde vomberichtet Wortfilter. Die Hintergründe sind unklar, Kenner spekulieren über fehlerhafte Algorithmen oder eine illegale DVD-Veröffentlichung im Ausland. Seit Januar kann Rebuy nichts mehr listen bei Amazon – Insider sprechen von 60.000 Euro Schaden pro Tag, andere wiederum über eine höhere Reichweite der eigenen Plattform.Nicht nur der Matratzenmarkt verändert sich, auch im Finanzdienst-Bereich wird's immer digitaler: Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften wollen mithalten und investieren in FinTechs – 2019 rund 1,7 Milliarden Euro oder 44 % mehr als im Vorjahr. Mobilbranche erläutert die Veränderungen auf dem Geldmarkt.