YouTube- und Instagram-Stars, die ihre eigenen Kreationen im Netz verkaufen oder in Handelsregalen feilbieten, ist man ja inzwischen gewohnt. Nun eröffnet YouTube-Star Saliha „Sally" Özcan imeinen Flagship-Store und setzt damit einen neuen Trend. Sallys Welt" hat rund 350 qm Fläche und soll Artikel rund ums Thema Backen und Kochen bieten. Auch Events soll es geben. Der Kanal „Sallys Welt" ist eines der erfolgreichsten YouTube-Formate rund ums Kochen und Backen in Deutschland (1,6 Mio. Follower). Bisher vertreibt Sally ihre Produkte online und im Fachhandel.