Toilettenpapier ist alle. Kein Scherz. In Australien wird es im Handel nun rationiert. In Deutschland auch bald? Womit der Handel sonst noch rechnen muss, wie sich Kunden künftig verhalten können, was entlang der Lieferketten passiert, haben wir brandaktuell für Sie zusammengefasst und halten Sie weiter auf dem Laufenden. Was auch immer gerade abgewickelt oder ausgerollt wird.

///// HANDEL NATIONAL

2400 Quadratmetern der bislang größte Laden. Weitere geplante Standorte: Mannheim, Ulm, Konstanz, München sowie Nürnberg.



LogiMAT abgesagt





Digitalisierung in der Praxis

Etliche Branchengrößen hatten ihre Teilnahme an der LogiMAT bereits gecancelt. Unter anderem Lagertechnik-Riese SSI Schäfer. Nun wurde die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement in Stuttgart am Abend abgesagt.

Acht Zalando-Outlets gibt es bereits in Deutschland. 2021 soll ein weiterer Store eröffnen und zwar in prominenter Lage auf der Edelmeile "Kö" in Düsseldorf. Adresse: Königsallee 76-78. Es wird mit 2400 Quadratmetern der bislang größte Laden. Weitere geplante Standorte: Mannheim, Ulm, Konstanz, München sowie Nürnberg.

///// INTERNATIONAL

wei Mitarbeiter in Mailand mit dem Virus infiziert worden seien und unter Quarantäne stünden.

Amazon hat seine rund 798.000 Mitarbeiter unterdessen angewiesen, In- und Auslandsreise zu vermeiden, die nicht unbedingt notwendig sind.



Uber profitiert von Coronavirus

Das Taxis-Ersatz-Geschäft von Uber werde aufgrund des Coronavirus ein blaues Auge bekommen. Das Geschäft mit Lebensmittel-Lieferungen werde indes von der Epidemie profitieren. Das



Alibaba steigt bei Klarna ein

Die Ant Financial Services Group (Alipay), Finanz-Tochter von Alibaba, investiert (Minderheitsbeteiligung) in den Zahlungsdienstleister Klarna. Das Investment knüpft an eine bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen den Schweden und Alipay an: Schon jetzt ist es auf AliExpress möglich, Klarnas "Pay Later"-Lösung in verschiedenen Ländern zu nutzen. Der Online-Konzern meldete jetzt den ersten Coronafall unter seinen Mitarbeitern in der Firmenzentrale . Es handelt sich um einen infizierten Mitarbeiter im Büro in Seattle. Das Unternehmen teilte zudem am Sonntag mit, dass zmit dem Virus infiziert worden seien und unter Quarantäne stünden.Amazon hat seine rund 798.000 Mitarbeiter unterdessen angewiesen, In- und Auslandsreise zu vermeiden, die nicht unbedingt notwendig sind.Das Taxis-Ersatz-Geschäft von Uber werde aufgrund des Coronavirus ein blaues Auge bekommen. Das Geschäft mitwerde indes von der Epidemie profitieren. Das glaubt CEO Dara Khosrowshahi

///// TRENDS & TECH

Weltgesundheitsorganisation WHO trägt dazu bei. Sie rät jetzt:



Das Coronavirus wird so manches Kundenverhalten verändern. Dieträgt dazu bei. Sie rät jetzt: Bargeld meiden und besser kontaktlos bezahlen . Banknoten könnten das Infektionsrisiko erhöhen.

